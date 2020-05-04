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    ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في رومانيا

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٨:٥‎٧]

    بوخارست، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في رومانيا بواقع 349 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 13 الفا و512 شخص.

    تم علاج 243 شخص في المستشفيات الخاصة. خضع 20 الفا و85 شخصا للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء. تعافى 5269 مصاب من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الان فقد 830 مصاب حياتهم.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في رومانيا
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