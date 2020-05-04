إصابة 52 شخصا بعدوى فيروس كورونا المستجد وتعافى 39 شخصا في أذربيجان

باكو، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

أصيب 52 شخصا آخر بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جمهورية أذربيجان وتعافى 39 شخصا بالعلاج وترخصوا.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء إن المواطن من مواليد 1969م الذي كانت عينات مأخوذة عنه لحفص عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ايجابية توفي وكان يعاني كذلك من أمراض القلب الإقفارية وارتفاع ضغط الدم الشرياني وتصلب الشرايين التاجي.

أصيب 1984 شخص في البلد بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ومنهم تعافى 1480 مصاب بالعلاج وتوفي 26 شخصا ويستمر علاج 478 مصاب لدى المستشفيات ذات النظام الخاص واحوال صحة 18 مصابا منهم حرجة و29 مصابا حرجة متوسطة والباقين مستقرة.