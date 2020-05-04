رتفاع عدد مصابين بكورونا في دول البلطيق

ريغا، 4 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفع عدد مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في إستونيا الى 1703 شخص.

افادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 55 حالة وفاة بسبب كورونا و تعافى 1480 مصاب بالعلاج.

ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في لاتفيا الى 16 وفاة. بلغ عدد مصابين 65 الفا و464 شخص وتعافى 348 مصاب بالعلاج.

زادت عدد مصابين بالفيروس التاجي في ليتوانيا 1419 شخص وفقد 16 شخص حياتهم وتعافى 638 مصاب بالعلاج.

ولا تستثني من ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في البلدان الثلاثة.