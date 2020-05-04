إجراء بروفة العرض للطيران العسكري المقرر عقده في موسكو يوم 9 مايو

موسكو، 4 مايو، أذرتاج

عقدت بروفة العرض العسكري الجوي في موسكو بمناسبة الذكرى ال75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

افاد المراسل الخاص لاذرتاج أنه في إطار التمرين، حلقت أكثر من 70 طائرة وهليكوبتر عسكرية فوق العاصمة الروسية.

تم تأجيل عرض النصر المقرر عقده في 9 مايو في روسيا بسبب جائحة فيروس الكورونا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العرض العسكري وموكب "الفوج الخالد" المكرس للذكرى ال75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى سيقام في عام 2020. ومع ذلك ، لم يتم الإعلان عن التاريخ المحدد للحدث حتى الآن.

في 9 مايو ، من المتوقع أن يتم تنظيم العرض الجوي والألعاب النارية في 32 مدينة روسية.