انتخاب رئيس جديد لمجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان

نور سلطان، 4 مايو، أذرتاج

حضر الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف اجتماعا لمجلس الشيوخ (المجلس الأعلى) في برلمان البلاد.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه تم انتخاب مولن أشيمباييف بالإجماع رئيساً لمجلس الشيوخ بالاقتراع السري.

من الجدير بالذكر أن مولن أشيمباييف عين عضو مجلس الشيوخ في برلمان جمهورية كازاخستان على أساس مرسوم رئاسي. بموجب المرسوم الرئاسي الآخر، أعفي مولن أشيمباييف من منصبه كنائب أول لرئيس الإدارة الرئاسية في كازاخستان.

سجلت لجنة الانتخابات المركزية مولن أشيمباييف كعضو في مجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 2 مايو، أصدر رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف مرسوماً عن إلغاء عضوية السيدة نظرباييفا في مجلس الشيوخ. وأعرب رئيس الجمهورية عن أمتنانه لرئيسة المجلس الأعلى للبرلمان على خدماتها في منصبها.