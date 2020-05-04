مناقشة إجراءات الاجتماعات عن بعد في الاجتماع القادم لمكتب الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروربي

ستراسبورغ، 4 مايو، أذرتاج

سيعقد الاجتماع القادم لمكتب الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروربي PACE في 7 مايو وستجرى مناقشة مذكرة حول قواعد الاجتماعات عن بعد.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج أنه في الاجتماع سيتم اعتماد مذكرة بشأن تغيير إجراءات عمل اللجان خلال جائحة COVID-19، وستعمل اللجان عن بعد.

وأشير إلى أن القرارات المتخذة خلال الاجتماعات البعيدة سيكون لها قوة قانونية بحضور ما لا يقل عن ثلث أعضاء اللجنة.

يمكن اتخاذ قرارات معينة أثناء الاجتماعات الكلاسيكية أو الاجتماعات عن بعد. تتضمن المذكرة عدداً من القرارات الأخرى التي ستتم مناقشتها كتابياً مع أعضاء اللجنة، وتحدد الاتجاهات الرئيسية للإجراءات. وفي الوقت نفسه، سُمح مؤقتاً بتقديم مقترحات حول القرار إلكترونياً.

من الجدير بالذكر أنه تم تأجيل موعد جلسة PACE الصيفية إلى أجل غير مسمى. وسيتم اتخاذ القرار بشأن موعد الدورة الصيفية في الاجتماع القادم للمكتب. وأشير إلى أن الدورة الصيفية ل PACE ستعقد قبل دورة الخريف للمنظمة في أكتوبر.