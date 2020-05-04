جورجيا تفتح الخروج والدخول من وإلى مدينتي باتومي وكوتايسي في 5 مايو

باكو، 4 مايو، أذرتاج

ستفتح الحكومة الجورجية الخروج والدخول من وإلى مدينتي باتومي وكوتايسي اعتباراً من 5 مايو.

أفاد المراسل الخاص لأذرتاج نقلاً عن وسائل الإعلام الجورجية أن هذا التصريح ورد من رئيس الوزراء الجورجي جيورجي غهاريا في مؤتمر صحفي قبيل اجتماع الحكومة.

وقال إنه "ابتداء من الغد ستُرفع كل القيود في باتومي وكوتايسي. ستبقى بعض القيود في تبليسي وروستافي. ويرجع ذلك إلى الوضع الوبائي في المناطق الحدودية. أعتقد أن قضية فتح مدينتي تبليسي ورستافي ستحل بحلول نهاية الأسبوع ".

في إطار مكافحة تفشي فيروس الكارونا في البلاد، تم حظر الدخول إلى مدن تبليسي وباتومي وكوتيسي ورستافي منذ 15 أبريل. يبلغ مجموع سكان هذه المدن أكثر من 1.6 مليون شخص.

وأعلنت حالة الطوارئ في جورجيا في الفترة من 21 مارس إلى 22 مايو بسبب الجائحة. وفقاً لموقع Worldometers الذي يقوم بإحصاء حالات الاصابات بالفيروس، في الساعة 13:20 بتوقيت باكو، تم تسجيل 593 إصابة و9 حالات وفاة في البلاد، وتعافى 223 شخصاً من COVID-19.