عالمة السياسة المصرية: إن القمة التي عقدت بمبادرة من الرئيس الأذربيجاني مهمة للغاية من حيث التضامن في مكافحة جائحة فيروس الكارونا

القاهرة، 5 مايو، أذرتاج

إن قمة "متحدون ضد COVID-19" المكرسة لمكافحة فيروس الكارونا، المنعقدة في شكل الاجتماع عبر الفيديو في إطار مجموعة الاتصال للمنظمة بمبادرة من الرئيس إلهام علييف، رئيس حركة عدم الانحياز مهمة جداً من حيث التضامن والتعاون.

وعبرت عالمة السياسية المصرية المعروفة وعضو المجلس المصري للعلاقات الخارجية مديرة مركز الدراسات الروسية في جامعة القاهرة الأستاذة نورهان الشيخ عن هذا الرأي في المقابلة امس مع مراسل وكالة أذرتاج وقالت: “إن دعوة رئيس أذربيجان إلهام علييف إلى الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لمكافحة فيروس COVID-19 مهم للغاية، والقضاء على هذه الآفة وعواقبها التي تهز العالم، هي أهم مشكلة تواجه الدول الأعضاء في الحركة والبشرية جمعاء. وقد تسببت الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي أحدثها الوباء في صدمات خطيرة لجميع البلدان، ولا سيما البلدان ذات الموارد المالية المحدودة. العديد من الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز لديها موارد محدودة وستواجه تحديات صعبة في المستقبل. وفي هذا الصدد، تمثل القمة التي بادرها رئيس أذربيجان دعوة أخرى لجميع البلدان لتوحيد جهودها.

وذكّرت السيدة نورهان الشيخ بأن أحد مؤسسي حركة عدم الانحياز التي تأسست في سبتمبر 1961 وكان زعيم مصر آنذاك، جمال عبد الناصر. وقال "إن القاهرة الرسمية التي تشارك بنشاط في جميع أنشطة الحركة، تقدر مبادرة أذربيجان التي تترأس المجموعة حاليا. وأكد ذلك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة اليوم".