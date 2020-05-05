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    الخارجية الأذربيجانية: موقفنا من تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني واضح ولن يتغير

    ٠٥‎.٠٥‎.٢٠٢٠ [١١:٠١]

    باكو، 5 مايو، أذرتاج

    إن موقفنا من تسوية الصراع الأرمني الأذربيجاني قراباغ الجبلية واضح ولن يتغير. يجب حل النزاع وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي النهائية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويجب على القوات المسلحة الأرمينية الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة لأذربيجان ويجب على النازحين داخلياً العودة إلى أوطانهم. لا مجال لمزيد من التعليقات حول هذه القضية.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن ليلى عبد اللهييفا، رئيسة المكتب الصحفي بوزارة الخارجية الأذربيجانية، رداً على مناشدة وسائل الإعلام بطلب التعليق على آراء وزير الخارجية الأرمني زهراب مناتساكانيان الذي أعرب عنها في اللجنة البرلمانية بشأن تسوية النزاع خطوة بخطوة.

    AZERTAG.AZ :الخارجية الأذربيجانية: موقفنا من تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني واضح ولن يتغير
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