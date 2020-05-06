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    مناقشة آفاق تطوير العلاقات الاذربيجانية البولندية

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٤١]

    باكو، 6 مايو (أذرتاج).

    جرت بين وزيري الخارجية الاذربيجاني والبولندي مكالمة هاتفية اليوم.

    افادت اذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول التدابير المنفذة من قبل البلدان في اطار مكافحة الوباء العالمي مشيرين الى اهمية التضامن العالمي في هذا الخصوص.

    احاط الوزير الاذربيجاني نظيره البولندي علما بنتائج اجتماع القمة الافتراضية مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المقام في 4 مايو بمبادرة من الرئيس الأذربيجاني.

    تبادل الوزيران وجهات النظر عن آفاق العلاقات الثنائية، معربين عن ارتياحهما للمستوى الرفيع للعلاقات السياسية القائمة بين البلدين.

    اثناء المكالمة الهاتفية، نوقشت كذلك مسائل التعاون في اطار برنامج الشراكة الشرقية للاتحاد الاوروبي واجتماع القمة القادمة لبلدان الشراكة الشرقية ومسائل التعاون بين مجموعة فيشغراد والشراكة الشرقية.

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