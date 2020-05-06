"أذركوسموس" تقدم خدمات الاتصالات في الشرق الأوسط وأوروبا

باكو ، 6 مايو ، أذرتاج

وقعت شركة "أذركوسموس" المساهمة اتفاقية التعاون مع شركة TheAngle التي تقدم خدمات الأقمار الصناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تفيد أذرتاج نقلاً عن الشركة المساهمة أنه بموجب الاتفاقية، سيوفر "أذركوسموس" وTheAngle خدمات اتصالات موثوقة في الشرق الأوسط وأوروبا في الإنترنت والشبكة والصوت والفيديو والموبيل وغيرها من خدمات البيانات.

جدير بالذكر أن الشركة المشار إليها تقدم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق الواسع والعديد من التطبيقات الفضائية في مجال الاتصالات في الشرق الأوسط وأوروبا.

قال المدير التجاري لشركة "أذركوسموس" مارك جوسري": "ستعزز شراكتنا المستمرة مع TheAngle تواجدنا في سوق الأقمار الصناعية وستسمح لنا بخدمة المزيد من العملاء".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة TheAngle حسام كريم: "سيعزز هذا التعاون مكانتنا كمزود موثوق به لخدمات الأقمار الصناعية في قطاع الطاقة في الشرق الأوسط".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "أذركوسموس" المساهمة مشغلة للأقمار الصناعية الأول والوحيد في جنوب القوقاز وتقدم خدمات الأقمار الصناعية عالية الجودة للاتصالات والتصوير الجغرافي. وأنها مشغلة لساتل Azerspace-1 للاتصالات وساتل Azersky وAzerspace-2 لرصد الأرض عن البعد.