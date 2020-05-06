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    تسجيل 45 في المائة من حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكو
    ارتفاع حالات الاصابة في الاونة الاخيرة في الاقاليم

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٤٩]

     

    باكو، 6 مايو ، أذرتاج 

    سجلت 45 في المائة من حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكو واكثر حالات الاصابة في العاصمة مسجل في حيي ياسامال وصابونجي.

    أفادت أذرتاج عن زؤور علييف رئيس مجلس ادارة الوكالة الحكومية للتأمين الطبي قوله في مؤتمر صحفي منعقد لدى مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء اليوم إن 14 في المائة من حالات الاصابة مسجل في منطقة كنجة – قازاخ و10 في المائة في لنكران وفي جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي تبلغ 2ر0 في المائة.

    واضاف أن حالات الاصابة ارتفعت في الاونة الاخيرة في منطقة كنجة – قازاخ وكشف فريق عمل موفد الى المنقطة لتحري اسبابها عن أن الاهالي لا يمتثلون بقواعد نظام الحجر الصحي الخاص ما يؤدي الى ارتفاع حالات الاصابة.

    AZERTAG.AZ :تسجيل 45 في المائة من حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكو
    ارتفاع حالات الاصابة في الاونة الاخيرة في الاقاليم
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