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    معظم المصابين بكوفيد-19 في عمر ما بين 50-59 عاما

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٩]

    باكو، 6 مايو (أذرتاج).

    تم تسجيل 22 بالمائة من اجمالي الاصابات بفيروس كورونا المستجد في عمر يتراوح ما بين 50-59 عاما، مما يشكل معظم المصابين بين الفئات العمرية الاخرى.

    افادت اذرتاج ان هذا قاله زاور علييف رئيس هيأة إدارة وكالة الدولة للتأمين الطبي الالزامي في مؤتمر صحفي لمقر العمليات لدى مجلس الوزراء.

    اضاف ان 54 في المائة من حالة الاصابات يعود الى النساء بينما حصة الرجال من الاصابات 46 في المائة.

     

    AZERTAG.AZ :معظم المصابين بكوفيد-19 في عمر ما بين 50-59 عاما
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