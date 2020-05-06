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    وزيرة الثقافة الروسية مصابة بفيروس كورونا المستجد

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٠٣]

    موسكو، 6 مايو (أذرتاج).

    اصيبت وزيرة الثقافة الروسية اولغا ليوبيموفا بفيروس الكورونا المستجد.

    افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان المتحدثة الرسمية للوزارة آنا اوساجوفا اعلنت ان مرض الوزيرة ليس خطيرة ولا جاحة الى ايوائها الى المستشفى. تتلقى علاجها في منزلها وتعمل عن بعد.

    يجب الذكر ان عدد الاصابات في روسيا بلغ 165 الف و929 حالة وتعافى 21 الف مريض بينما توفي 1537 شخص.

     

    AZERTAG.AZ :وزيرة الثقافة الروسية مصابة بفيروس كورونا المستجد
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    وزيرة الثقافة الروسية مصابة بفيروس كورونا المستجد