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    سياسة


    تبادل الآراء حول العلاقات الاذربيجانية الجورجية

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:١٢]

    تبيليسي، 6 مايو (أذرتاج).

    ناقش السفير الاذربيجاني لدى جورجيا دورسون حسنوف مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية للبرلمان الجورجي ايراكلي بيرايا آفاق العلاقات بين البلدين.

    افادت وكالة أذرتاج ان الطرفين بحثا خلال المؤتمر بالفيديو في الوضع الوبائي في اذربيجان وجورجيا والتدابير الاحترازية المتخذة فيهما.

    تركز الحديث على مسائل التعاون بين البلدين في مجالات التشريع والتجارة والاقتصاد والنقل والطاقة والسياحة وفي اطار المنظمات الدولية وغيرها من المجالات، كذلك مسائل الامن الاقليمي.

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