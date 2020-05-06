اوكرانيا لا تخطط استئناف الرحلات الجوية الدولية حتى نهاية الصيف

كييف، 6 مايو (أذرتاج).

قد تستأنف اوكرانيا الرحلات الجوية الداخلية خلال موسم الصيف، لكن استئناف الرحلات الدولية الكاملة مستبعد.

أفادت أذرتاج ان هذا اعلنه وزير الخارجية الاوكراني كميترو كوليبا في كلمته في القناة التلفزيونية Snidanku z 1+1.

قال ان اوكرانيا ستسعى الى استئناف الرحلات الداخلية بكل الحيطة. لكن استئناف الرحلات الخارجية أمر صعب لأنه لا يتوقف على اوكرانيا فقط. واضاف ان العديد من البلدان الاوروبية ذات الامكانيات السياحية الواسعة تعمل على حل القضية.

وزاد الوزير ان الخبراء لا يستبعدون استئناف الرحلات الجوية الدولية في العالم ابتداء من سبتمبر.