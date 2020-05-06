اجراء 5309 فحص طبي لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اليوم
AzerTAg.az
٠٦.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٥١]
باكو، 6 مايو ، أذرتاج
اجري اليوم 5309 فحص طبي اليوم بغية اكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويبلغ عدد الفحوص الطبية المنفذة الى اليوم 169 الف و790 فحص طبي.
أفادت أذرتاج عن زؤور علييف رئيس مجلس ادارة الوكالة الحكومية للتأمين الطبي قوله في مؤتمر صحفي منعقد لدى مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء اليوم إن عدد المرضى المصابين في أذربيجان الحين 563 مريض ومنهم 22 مريض في العناية المركزة و12 مريضا منهم مربوط بجهاز التنفس الاصطناعي.
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