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    حوالي 2000 تلميذ سيدرسون في مبنى المدرسة المجدد في خاشماز

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٩]

    خاشماز، 6 مايو، أذرتاج

    أنجزت أعمال الترميم والتجديد في مبنى مدرسة جعفر جبارلي الثانوية رقم 6 في خاشماز.

    يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أنه يتم تعبيد الاسفلت في ساحة المدرسة وتزرع الأشجار واشجار الزينة.

    بدأت أعمال الترميم في مبنى المدرسة، حيث يدرس حوالي 1500 تلميذ في يوليو من العام الماضي. عفا الزمن على المدرسة التي افتتحت في عام 1976 وأنها أصبحت غير مناسبة للتعليم الجيد. بعد التجديد، سيتم إعادة بناء مبنى المدرسة المكون من ثلاثة طوابق بالكامل وسيواصل في العمل كمؤسسة تعليمية وفقاً للمتطلبات الحديثة.

    ستحتوي المؤسسة التعليمية على فصول دراسية ومكتبة وغرفة كمبيوتر وقاعة الاجتماعات وصالة الألعاب الرياضية. تم تجهيز المؤسسة التعليمية بنظام التدفئة والإضاءة الحديث. كما تم بناء غرفة المرجل وخزانات المياه في ساحة مبنى المدرسة الجديد.

    أقيمت لوحة تذكارية لخريجي حرب قاره باغ في ساحة المدرسة وتم بناء ملعبين رياضيين.

    بعد الانتهاء من الترميم الشامل ستكون المدرسة قادرة على استيعاب حوالي 2000 طالب.

    على مدى السنوات الثلاث الماضية، تم بناء حوالي 40 مبنى مدرسيا جديدا في ست محافظات في المنطقة الشمالية.

    AZERTAG.AZ :حوالي 2000 تلميذ سيدرسون في مبنى المدرسة المجدد في خاشماز
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