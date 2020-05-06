بدء تركيب حواجز شفافة في الحافلات وسيارات أجرة في باكو

باكو، 6 مايو ، أذرتاج

تواصل تدابير وقائية لدى نظام النقل والمواصلات العامة بالعاصمة باكو بغية محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وضمن هذه الاجراءات شرع في تركيب حواجز شفافة تمنع اتصالا جسديا بين سواقها وركابها.

قالت وكالة باكو للنقل في بيان إن 200 حافلة قد ركبت فيها مثل هذه الحواجز.

واضافت أن 553 حافلة عاملة في العاصمة توجد فيها تلك الحواجز الموافقة مع المعايير من انتاج المصانع.

وابانت أن مثل الحواجز شرعت في تركيبها في سيارات أجرة تعمل في باكو وانتهت اجراءات تركيبها لدى 300 سيارة اجرة حتى الان.