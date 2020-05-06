  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بدء تركيب حواجز شفافة في الحافلات وسيارات أجرة في باكو

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٤]

    باكو، 6 مايو ، أذرتاج 

    تواصل تدابير وقائية لدى نظام النقل والمواصلات العامة بالعاصمة باكو بغية محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وضمن هذه الاجراءات شرع في تركيب حواجز شفافة تمنع اتصالا جسديا بين سواقها وركابها.

    قالت وكالة باكو للنقل في بيان إن 200 حافلة قد ركبت فيها مثل هذه الحواجز.

    واضافت أن 553 حافلة عاملة في العاصمة توجد فيها تلك الحواجز الموافقة مع المعايير من انتاج المصانع.

    وابانت أن مثل الحواجز شرعت في تركيبها في سيارات أجرة تعمل في باكو وانتهت اجراءات تركيبها لدى 300 سيارة اجرة حتى الان.

    AZERTAG.AZ :بدء تركيب حواجز شفافة في الحافلات وسيارات أجرة في باكو
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٠٧]
    تمديد مدة التقييدات على حركة قطارات الركاب في اذربيجان
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٦]
    البنك المركزي يبطل رخصتي بنكي أتا بنك وأمراه بنك
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٣٥‎]
    الجمارك تكشف حجم المنتجات المرسلة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي خلال مارس
    ٢٩.٠٤.٢٠٢٠ [٢٠:٢٥‎]
    أذربيجان تصدر معظم منتجاتها إلى روسيا بين بلدان رابطة الدول المستقلة
    بدء تركيب حواجز شفافة في الحافلات وسيارات أجرة في باكو