  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    اكثر من 10 آلاف موظف طبي حصلوا على زيادات اضافية محددة المدة في أذربيجان

    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٣:٠٤]

    باكو، 6 مايو ، أذرتاج 

    حصل اكثر من 10 الاف موظف طبي في أذربيجان على زيادات اضافية محددة المدة الى رواتبهم.

    أفادت أذرتاج عن زؤور علييف رئيس مجلس ادارة الوكالة الحكومية للتأمين الطبي قوله في مؤتمر صحفي منعقد لدى مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء اليوم إن الزيادات الاضافية محددة المدة الى رواتب 9 الاف و483 موظف طبي و1043 موظف غير طبي دفعت لشهر مارس وذلك يشكل اكثر من 6 ملايين مانات مفيدا أن العملية جارية حاليا حيث اننا ما برحنا نتلقى قوائم عن المؤسسات الطبية.

    AZERTAG.AZ :اكثر من 10 آلاف موظف طبي حصلوا على زيادات اضافية محددة المدة في أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٥‎١]
    اجراء 5309 فحص طبي لاكتشاف عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اليوم
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٩]
    تسجيل اكثر حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 لدى المتراوحة اعمارهم بين 50-59 عاما
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٤٩]
    تسجيل 45 في المائة من حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في باكو
    ارتفاع حالات الاصابة في الاونة الاخيرة في الاقاليم
    ٠٦.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٣٣]
    287 شخص اصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال فترة 27 ابريل – 3 مايو
    اكثر من 10 آلاف موظف طبي حصلوا على زيادات اضافية محددة المدة في أذربيجان