باكو، 6 مايو ، أذرتاج حصل اكثر من 10 الاف موظف طبي في أذربيجان على زيادات اضافية محددة المدة الى رواتبهم. أفادت أذرتاج عن زؤور علييف رئيس مجلس ادارة الوكالة الحكومية للتأمين الطبي قوله في مؤتمر صحفي منعقد لدى مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء اليوم إن الزيادات الاضافية محددة المدة الى رواتب 9 الاف و483 موظف طبي و1043 موظف غير طبي دفعت لشهر مارس وذلك يشكل اكثر من 6 ملايين مانات مفيدا أن العملية جارية حاليا حيث اننا ما برحنا نتلقى قوائم عن المؤسسات الطبية.

AZERTAG.AZ : اكثر من 10 آلاف موظف طبي حصلوا على زيادات اضافية محددة المدة في أذربيجان

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