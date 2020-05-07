رفع القيود المؤقتة على استيراد الحيوانات الحية أو المنتجات الحيوانية من بعض البلدان

باكو، 6 مايو، أذرتاج

أصدرت وكالة سلامة الغذاء في جمهورية أذربيجان (AQTA) بياناً بشأن القيود المؤقتة المفروضة للحماية من تفشي أمراض الحيوانات المعدية من الدول الأخرى.

نشرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) معلومات عن القضاء على الأمراض الحيوانية الخطيرة الخاصة التي اصابت أنواعاً مختلفة من الحيوانات في عدد من البلدان في جميع أنحاء العالم. بموجب قانون منظمة OIE حول صحة الحيوانات البرية وبعد القضاء على المرض انتهت فترة الانتظار وتم استعادة الوضع الصحي للبلدان. في هذا الصدد، من الضروري إعادة النظر في القيود المفروضة على استيراد الحيوانات الحية أو المنتجات ذات الأصل الحيواني من مختلف البلدان.

تحقيقاً لهذه الغاية ومع الأخذ في الاعتبار البيانات الرسمية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) قُرّر رفع بعض القيود المؤقتة على حماية أراضي الجمهورية من الأمراض الحيوانية المعدية التي يمكن أن تنتقل من البلدان الأخرى. وفقاً لهذا القرار يتم رفع القيود المفروضة على استيراد الطيور الحية ومنتجاتها والماشية ومنتجاتها والأغنام ومنتجاتها والحيوانات الحية والمواد الوراثية من عدد من المناطق الإدارية في روسيا تتارستان و تشوفاشيا والشيشان وبلغاريا وإيران وإسرائيل وجورجيا وكازاخستان وألمانيا بسبب أنفلونزا الطيور شديدة الإصابة والنيوكاسل والتهاب الجلد العقدي والقلاع وجدري الأغنام واللسان الأزرق.

في نفس الوقت وفقًا لـ "قانون المنظمة العالمية لصحة الحيوان لصحة الحيوانات البرية" يسمح تصدير الطيور الحية ومنتجاتها على اساس مبدأ التقسيم على المناطق من بلندا والتشيك والمجر وسلوفاكيا والمانيا ورومانيا وأوكرانيا والدنمارك والمملكة العربية السعودية وبلغاريا والهند والولايات المتحدة التي سجلت فيها أنفلونزا الطيور شديدة أو خفيفة الإصابة وكذلك، وُجه النداء إلى لجنة الجمارك الحكومية لجمهورية أذربيجان لاتخاذ التدابير المناسبة.