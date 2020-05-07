دخول الاتحاد الأوروبي إلى أعمق أزمة اقتصادية في تاريخه

باكو، 7 مايو، أذرتاج

سيواجه الاتحاد الأوروبي أشد انكماش اقتصادي في عام 2020 بسبب وباء فيروس الكارونا.

تفيد أذرتاج نقلاً عن وسائل الإعلام الأوروربية أنه ورد هذا في البيان الصادر عن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو سنتيلوني في المؤتمر الصحفي وقال باولو سنتيلوني: "من الواضح الآن أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بأعمق أزمة في تاريخه ". وفي رأيه، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.4 % وفي منطقة اليورو التي هي نوتها الاقتصادية - بنسبة 7.7 %.

على أساس التوقعات الاقتصادية للمفوضية الأوروبية في الربيع، لن تتمكن أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي من تحقيق النمو الاقتصادي هذا العام. ومن المتوقع أن يكون الانخفاض الأضعف في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في بولندا وأخطر انخفاض في اليونان (4.3 % و9.7 % على التوالي).

على خلفية الوباء، كما هو الحال في بقية العالم، فرض الاتحاد الأوروبي حظراً اجتماعياً واقتصادياً واسع النطاق. في بعض البلدان، تم حظر التجارة والمطاعم والفنادق وتم إغلاق الحدود وتقييد الاتصالات الجوية والبرية. تضرر اقتصاد الاتحاد بشدة جراء هذا الوضع.