تقييدات بسبب فيروس الكارونا قد تؤدي إلى وفاة 1.4 مليون مريض بالسل

باكو، 7 مايو، أذرتاج

يمكن أن تؤدي القيود المفروضة على الناس بسبب تفشي عدوى فيروس الكارونا إلى وفاة حوالي 1.4 مليون شخص من مرض السل.

تفيد أذرتاج استناداً إلى صحيفة “The Guardian” أن هذه المعلومات وردت في نتائج الدراسة حول مشكلة مرض السل.

أجرت الدراسة مدرسة إمبيريا في لندن وجامعة جونز هوبكنز(Cons Hopkins) بالشراكة مع حملة "اقضوا على السل" (Stop TB Partnership). تعتمد الدراسة على بيانات عن تشخيص وعلاج السل في ظروف العزل المنزلي في البلدان التي يكون تفشى COVID-19 فيها أكثر.

تنص الوثيقة على أن 6.3 مليون شخص قد يصابون بالسل في 2020-2025. يشير التقرير إلى أن السل يقتل أكثر من 1.5 مليون شخص كل عام مقارنة بالأمراض المعدية الأخرى. ومع ذلك، لم يتم تطوير لقاح السل لكبار السن.

نتيجة للوقاية والعلاج، كان هناك انخفاض مطرد في حالات السل على مدى السنوات الخمس الماضية. قبل خمس سنوات، وعد قادة العالم بإنهاء مرض السل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.