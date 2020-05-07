اجتماع مجلس وزراء الاقتصاد للمجلس التركي في صيغة المؤتمر بالفيديو

باكو، 7 مايو، أذرتاج

في 6 مايو، أجريت مناقشات في شكل االمؤتمر بالفيديو بين وزراء الاقتصاد ورؤساء دوائر الجمارك في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية (المجلس التركي) والدول المراقبة.

تفيد أذرتاج نقلاً عن وزارة الاقتصاد، كان الغرض من المؤتمر عبر الفيديو تحديد مجالات العمل المشترك لتنفيذ المهام التي حددها رؤساء الدول في القمة الاستثنائية للمجلس التركي التي عقدت في 10 أبريل بمبادرة وإشراف الرئيس إلهام علييف.

استضاف الحدث وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكايل جباروف الذي يتولى حالياً رئاسة المنظمة. ناقش الاجتماع الوضع الاقتصادي الحالي في البلدان الشريكة ووضع مقترحات مشتركة وتدابير عملية لمكافحة الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية لوباء COVID-19 وكذلك تعزيز التعاون في المجالات ذات الصلة في فترة ما بعد الوباء.

وشدد ميكايل جباروف على أنه نتيجة للتدابير الوقائية المتعددة الأوجه في الوقت المناسب والتي تم اتخاذها تحت القيادة والإشراف المباشر للرئيس إلهام علييف، فإن حالات الإصابة بفيروس الكارونا في بلدنا كانت محدودة. وأشار إلى أن أذربيجان، وهي مثال على سياسة مدروسة وهادفة، تختلف بشكل إيجابي في هذا الصدد. كما أبلغ وزير الاقتصاد عن الإجراءات العملية والمنهجية المتخذة لإعداد أساس حقيقي لتطبيق نموذج التنمية الاقتصادية القائم في المقام الأول على التضامن الوثيق بين المواطنين والدولة والهادف إلى حماية صحة الإنسان إلى جانب الحد من تأثير الوباء على الاقتصاد الوطني ودعم رجال الأعمال والعاملين بالإجر وحماية الوظائف وضمان الحماية الاجتماعية وكذلك تطيبق النموذج الاقتصادي الجديد لفترة ما بعد الوباء.

دعا وزير الاقتصاد الأذربيجاني إلى الاستخدام الفعال لمزايا اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين الدول الأعضاء والاعتراف المتبادل بالتوقيعات الإلكترونية بين دول المجلس التركي لتطوير التجارة الإلكترونية والاستفادة من تجربة أذربيجان في إنشاء غرفة التجارة التركية. واقترِح إعداد كتالوج لأنظمة العبور، وكذلك لإبلاغ الدول الأعضاء حول أي تغييرات عاجلة أو مخططة في النقل والعبور بالإضافة إلى إنشاء نظام لتبادل المعلومات عبر الإنترنت يسمح بتتبع السلع والإجراءات في بلداننا في المستقبل القريب. وأشار ميكايل جباروف إلى ترويج غرفة التجارة والصناعة التركية وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك خلال القمة الاستثنائية للمجلس التركي للقضاء على التأثير السلبي على التجارة والاستثمار في الدول الأعضاء. وقال إنه يمكن أن يعطي دفعة لتطوير الأعمال وخلق فرص العمل ودعم الابتكار وفي نهاية المطاف، التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للدول. وقال الوزير إن الجانب الأذربيجاني مستعد لتقديم كل الدعم الممكن لإنشاء صندوق الاستثمار المشترك الموجود في باكو. وفي حديثه عن الاقتصاد الرقمي، أشار الوزير جباروف إلى أنه تم اتخاذ قرار في وقت سابق من هذا العام بإنشاء فرع مركز الثورة الصناعية الرابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في أذربيجان وشدد على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لجعل المركز إقليمياً.

وأشار ميكايل جباروف إلى أن تكوين احتياطيات الدولة للأغذية له أهمية خاصة. من وجهة النظر هذه، من المناسب تشكيل قائمة واحدة لجميع البلدان الأعضاء.

وخلال المؤتمر المرئي، أبلغ رؤساء الوكالات المعنية في البلدان المشاركة بالعمل المنجز في بلدانهم للحد من الأثر السلبي لوباء COVID-19 على التنمية الاقتصادية والعلاقات التجارية وقدموا مقترحات لاتخاذ تدابير مشتركة داخل المجلس التركي.

كما تبادل رؤساء الدوائر الجمركية للدول الأعضاء والمراقبين في المجلس التركي وعبر رؤساء السلطات الجمركية آراءهم حول مقترحاتهم بشأن تنفيذ الخطوات العملية خلال الوباء.

وشكر الامين العام للمجلس التركي بغداد امرييف الجانب الاذربيجاني على التنظيم السريع للحدث.

شارك في المؤتمر بالفيديو كل من الأمين العام للمجلس التركي بغداد أمريف ونائبي الأمين العام عمر كوكامان وقسمت غوزالوف ووزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكاييل جباروف ووزير التجارة التركي روخسار بيكان ونائب رئيس الوزراء الأوزبكي ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية سردور أومورزاكوف ووزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان رسلان دانيلوف ونائب وزير الاندماج لكازاخستان كايرات توريباييف ورئيس لجنة الاستثمار بوزارة الخارجية الكازاخستانية رستم إيزاتاييف ووزير الاقتصاد في قيرغيزستان سانجار موكانبيتوف ووزير الشؤون الخارجية والتجارة المجرية بيتر سيارتو وكذلك رئيس لجنة الجمارك الحكومية في أذربيجان سفار مهدييف ورئيس لجنة الإيرادات الحكومية في كازاخستان مارات سولتانغ ورئيس دائرة الجمارك الحكومية في قيرغيزستان ألتينبيك توروتاييف ورئيس لجنة الجمارك الحكومية في أوزبكستان مرادجان عظيموف والمدير العام للجمارك في الإدارة الوطنية للضرائب والجمارك المجارية كريستوف بوكويي.