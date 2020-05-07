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    عقد مؤتمر افتراضي في "حيدر علييف والشباب الاذربيجاني"

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 7 مايو ، أذرتاج 

    سيعقد في العاشر من مايو مؤتمر شبابي افتراضي في موضوع "حيدر علييف والشباب الاذربيجاني" بتنظيم صندوق الشباب الاذربيجاني.

    قال صندوق الشباب إن المؤتمر الافتراضي المكرس للذكرى السنوية الـ 97 لميلاد الزعيم الوطني العام حيدر علييف ينظم بمشاركة الشباب والضيوف الخواص عن معظم مدن ومحافظات الجمهورية.

    سيتحدث الاشخاص الذين كانوا من العاملين مع الزعيم العام مدة طويلة وذوي التجارب الكبيرة عن ذكرياتهم عن حيدر علييف ووقائع طريفة من حياته ومساهماته في تنمية جميع المجالات في الجمهورية وكذلك سياسة الدولة للشباب التي حددها كاحد الاتجاهات الاولوية منذ السنوات الاولى من رئاسته أذربيجان.

    AZERTAG.AZ :عقد مؤتمر افتراضي في "حيدر علييف والشباب الاذربيجاني"
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