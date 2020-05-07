باكو، 7 مايو ، أذرتاج

دشن مجمع مستشفى جاهز اول في باكو 7 مايو.

أفادت أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا شاركا في حفل افتتاح مجمع المستشفى الجاهز.

قدمت معلومات الى رئيس الدولة والسيدة الاولى حول الظروف المهيأة بالمؤسسة الطبية.

وجاء فيها أن اعمال البناء والتركيب لاول مجمع مستشفى جاهز مسخر في العاصمة استكملت خلال مدة 3 اسابيع. وهذا المجمع الواقع على مساحة 3000 متر مربع سينشط لدى المركز الطبي الاكلينيكي رقم 1 ويتالف من 3 وحدات بسعة عامة تبلغ 200 سرير ومن الممكن تحويل غرف الى عيادات مركزة بتجهيز اجهزة اضافية عند الحاجة ايضا.

وبعد التعرف الى مجمع المستشفى الجاهز اجتمع رئيس الدولة والسيدة الاولى مع الاطباء والموظفين.