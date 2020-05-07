اكتشاف روضة الاطفال الناشطة خلسة خارقة متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بمدينة كنجة

كنجة، 7 مايو ، أذرتاج

على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

قالت وزارة الداخلية إن موظفي ادارة شرطة حي كبز بمدينة كنجة عثروا خلال دوريات نظامية على روضة أطفال خاصة ناشطة خلسة في الحي وقاموا على الفور بوقف نشاط روضة الاطفال المدعوة مونتيسوري كيدس باراديس الخاصة بالمواطنة جونشلي وسلمت الاطفال الى عائلاتهم واولياء امورهم مع إنذارهم بشأن ضرورة الامتثال بقواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

واتخذت تدابير قانونية بحق صاحبة الروضة وموظفيها الاخرين.

ويجري التحقيق مع الحادث.