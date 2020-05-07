زلزال بقوة 6.9 يضرب إندونيسيا

طوكيو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

ضرب زلزال قوي بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر بحر باندا الواقعة في شرق إندونيسيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي ان الزلزال وقع على عمق 113 كيلومتر وعلى بعد 344 كيلومتر إلى الجنوب الغربي من مدينة توال في جزيرة كاي.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال. ولم تعلن عن المد البحري تسونامي.