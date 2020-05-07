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    عدد المصابين بكووبد-19 في أوزباكستان يبلغ 2266 شخص

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٤٠]

    طشقند، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ارتفع عدد المصابين بفيروس COVID-19 التاجي في أوزبكستان بـ2266 شخص.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الصحفي لوزارة الصحة الأوزبكية ان 1577 شخص تعافوا حتى الآن.

    من الجدير بالذكر أن 679 شخص يعالجون في مستشفيات مختلفة وتوفي 10 أشخاص.

    يسري مفعول نظام الحجر الصحي في أوزبكستان حتى 10 مايو الحالي.

    AZERTAG.AZ :عدد المصابين بكووبد-19 في أوزباكستان يبلغ 2266 شخص
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