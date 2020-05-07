تدريبات خاصة لوحدات القوات الخاصة
AzerTAg.az
٠٧.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
باكو، 7 مايو ، أذرتاج
اجريت تدريبات تكتيكية خاصة لوحدات القوات الخاصة وفقا لخطة الاستعداد القتالي لعام 2020م المصدق عليها من جانب وزير الدفاع.
قالت وزارة الدفاع إن مجموعات قوات خاصة تتدرب فعاليات وضع كمين في عمق دفاع عدو مصطلح للاستئلاء على مركز قيادته ومرفق عسكري له عند فرصة ملائمة من اجل هجوم عليه مع تركيز الاهتمام الخاص على تنظيم تنقل وتحرك سري والقضاء على فرق استكشاف وتخريب للعدو المصطلح.
ثم عرض افراد القوات الخاصة اداء مثاليا بتطبيق عناصر القتال اليدوي.
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