ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد الى 7588 في مصر

القاهرة، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بواقع 387 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة وليصل الى 7588 شخص.

قالت وزارة الصحة إنها سجلت 17 حالة وفاة أخرى خلال اليوم الماضي بهذه العدوى ويصل عدد الوفيات الاجمالي الى 469 ومن بين القتلى طبيب مستشفى الحجر الصحي ومحمود رياض مراسل رياضي شاب رئيس بوابة الخميس الإلكترونية والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور هشام الساكت وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة خالد مجاهد أن عدد المتعافين من مرضى عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن بلغ 1815 شخص.