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    أخبار رسمية


    بيان مكتب الإعلام الرئاسي

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٠٩]

    باكو، 7 مايو ، أذرتاج 

    اتصل رئيس جمهورية طاجيكستان امام علي رحمن هاتفيا في 7 مايو برئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف.

    واشاد امام علي رحمن بالمساعدة التي ارسلتها أذربيجان الى بلاده في محاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 واصفا هذا بنموذج بارز لعلاقات الاخوة في هذه الفترة الصعبة.

    واكد رئيس الدولة على اهمية وقوف الشعبين الصديقين والاخويين جنبا لجنب دائما لا سيما في فترة الجائحة الوخيمة وقدر ذلك كمؤشر طبيعي لعلاقات الصداقة.

    وتبادل رئيسا الدولتين الاراء حول الاعمال المنفذة في بلديهما لمحاربة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وبحثا العلاقات الثنائية ومن ضمنها آفاق التعاون الاقتصادي ومسائل تخص باشكالية النقل والترانزيت.

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