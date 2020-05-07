أوكرانيا: أصيب 13691 وتوفي 340 شخص بسبب كورونا

كييف، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

وصل عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أوكرانيا الى 13 ألفا و691 شخص.

قالت وزارة الصحة الاوكرانية إنه توفي 13 مصابا منهم ليصل عدد حالات الوفاة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد 340 حالة وفاة مفيدة أن 85 في المائة من الفارقين حياتهم بسبب المرض كانوا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والفشل الكلوي.

واشارت الى أن 2396 مصاب تعافوا تماما وترخصوا.

يذكر أن 60 في المائة من المصابين في اوكرانيا من الذين تتراوح اعمارهم بين 30-59 سنة و20.7 في المائة منهم بين 60-100 سنة.

أعلن البلد نظام الحجر الصحي الخاص الى 11 مايو واوقف جميع الرحلات الجوية.