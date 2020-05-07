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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يدلي بتصريح صحفي لقناة مير التلفزيونية

    ٠٧.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:١٩]

    باكو، 7 مايو ، أذرتاج

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بتصريح صحفي لقناة مير التلفزيونية.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يدلي بتصريح صحفي لقناة مير التلفزيونية
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