باكو، 7 مايو ، أذرتاج أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بتصريح صحفي لقناة مير التلفزيونية.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يدلي بتصريح صحفي لقناة مير التلفزيونية

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