أنقرة، 7 مايو / أيار، (أذرتاج) أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة ان عدد الوفيات من فيروس كورونا المستجدّ في البلاد بلغ 64 شخصا. سجلت 2253 حالة إصابة بهذا الفيروس. وأضاف أن مؤشرات اليوم الأخير تشير إلى نتائج إيجابية لـ2253 شخص من 30 ألفا و303 شخص. وتعافى 78 ألفا و202 مصاب بفيروس كورونا الجديد وخروجهم من المستشفى.

AZERTAG.AZ : تجاوز عدد المتعافين من كورونا 78 ألف شخص في تركيا

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