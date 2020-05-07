موسكو، 7 مايو / أيار، (أذرتاج) تم تسجيل 11 ألفا و231 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في روسيا. أفادت وكالة أذرتاج أن 88 شخصا فقدوا حياتهم حتى الآن بسبب هذا المرض وصل عدد المتعافين إلى 2476 شخص. تحتل روسيا المرتبة السابعة في عدد مرضى فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

AZERTAG.AZ : عدد المصابين بكورونا في يبلغ 11 ألفا و231 شخص في روسيا

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