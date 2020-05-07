ارتفاع حصيلة ضحايا كورونا في رومانيا

بوخارست، 7 مايو / أيار، (أذرتاج)

ارتفعت حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في رومانيا بواقع 392 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 14 ألفا و499 شخص.

تم علاج 234 شخص في المستشفيات الخاصة. خضع 14 ألفا و142 شخص للفحوص الطبية في البلد منذ تاريخ انتشار الوباء. تعافى 6 ألفا و144 مصاب من عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حتى الآن فقد 876 مصاب حياتهم.