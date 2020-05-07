عقد مؤتمر القمة العالمي World Net Summit بدعم من وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية

باكو، 7 مايو، أذرتاج

سيعقد مؤتمر قمة الانترنت العالمية “World Net Summit” من 11 إلى15 مايو بدعم من وزارة النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرناتج SUP VC للتسريع والتكثيف ومركز Innoland للحضانة والتسريع وبتنظيم شركة Net Summit المساهمة.

وأبلغت الوزارة وكالة أذرتاج أنه بشكل عام يتوقع إلقاء الكلمة لأكثر من 30 متحدثاً من 15 دولة في الحدث المؤلفة من9 مراحل وهي"Startup Academy" و "Monex Summit" و "Government Address" و "Baku E-Trade Forum" و "Maintech Forum" و "Venture Summit" و"Creathink" و"Corporate Innovation Forum" و"Influencer Summit"

سيعقد المؤتمر في الشكل الإلكتروني بسبب وباء COVID-19 ويشمل كلمات تقديمية حول استراتيجيات الابتكار فيما بعد الوباء والخطوات التي يتعين على المستثمرين اتخاذها والتحديات التي يواجه اندماج التكنولوجيا والمالية (fintech) خلال هذه الفترة وغيرها من المشاكل. وفي هذا الحدث، سيناقش مسؤولون من مراكز الابتكار في المنطقة آخر التطورات في النظام البيئي للشركات الناشئة.

سيبدأ المؤتمر عبر الإنترنت في 11 مايو مع حدثي Startup Academy و Monex Summit. يشرف مدير SUP VC وصال كريملي على مرحلة Startup Academy ويشارك فيه رئيس الوكالة الجورجية للابتكار والتكنولوجيا آفتنديل كاسباريدزي والرئيسة التنفيذية لشركة Startup Estonia مآريكا ترو والرئيس التنفيذي لشركة Astana Hub جوزيف زيغلير والرئيسة التنفيذية لشركة Startup Lithuania روبرتا رودوكيني كمتحدثين.

من الجدير بالذكر أنه يمكن الحصول على معلومات تفصيلية حول المراحل الأخرى من خلال التسجيل على موقع الحدث (https://worldnetsummit.com/home).