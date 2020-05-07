في الأيام القريبة، سيتم افتتاح مركز "دوست" برقم 3 في منطقة نظامي بالعاصمة

باكو، 7 مايو، أذرتاج

تنفيذاً لتعليمات الرئيس إلهام علييف، سيتم إنجاز جميع برامج الحماية الاجتماعية والعمالة النشطة للفئات الحساسة، بالإضافة إلى خطط توسيع هذه البرامج بالكامل هذا العام.

في عام 2019، تم تزويد عائلات الشهداء والمعاقين في الحرب بـ 934 شقة ومنزل منفصل، وهذا ما يزيد بنسبة 50 % عما كان في العام السابق. وفي عام 2020، سيتم تزويد هذه الفئة من الناس بـ1500 شقة ومنزل منفصل وهذا ما يزيد بنسبة 60.6 % عن هذا.

في عام 2018، منحت 265 سيارة للمعاقين في الحرب وما يساويهم وفي عام 2019 منحت 600 سيارة وهذا ما يزيد 3.2 أضعاف عما كان مخططاً. بعد انتهاء نظام الحجر الصحي الخاص، ستزود عائلات الشهداء والمعاقين في الحرب بشقق وسيارات جديدة خاصة للمعاقين.

كما تفيد وكالة أذرتاج أن هذه المعلومات وردت في البيان الصادرعن وزير العمل والحماية الاجتماعية ساحل باباييف.

كما أشار الوزير إلى أن "شبكة مراكز "دزست" (DOST) التي بادرت بها النائبة الأولى لرئيس جمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف مهريبان علييفا سيتم توسيعها إلى المناطق الأخرى خلال هذا العام. تم إنشاء مركزي "دوست" الرقم 1 والرقم 2 في منطقة خزر باكو في العام الماضي وسيفُتتح مركز DOST " الرقم 3 في منطقة نظامي في باكو في الأيام القادمة.

وستبدأ أعمال الترميم والبناء لمراكز DOST الرقم 4 في بيناغادي والرقم 5 في أبشيرون والرقم 6 في سومقاييت والرقم 7 والرقم 8 في قوبا وبردعه في هذا العام، وستكتمل هذه الأعمال في أقرب وقت ممكن.

في العام الماضي، تم افتتاح مراكز إعادة التأهيل الإقليمية للأشخاص ذوي الإعاقة في منطقتي نفطلان وييفلاخ والبانسيون الطبي ومركز إعادة تأهيل الأطراف الاصطناعية وتقويم العظام في بلدة مردكان ومركز كنجه الإقليمي للخدمات الاجتماعية للمتقاعدين وبعد إجراء أعمال الترميم وإعادة الإعمار. أفتتح مركز التدريب المهني في كنجه.

هذا العام، سنوفر تشغيل مراكز إعادة التأهيل الإقليمية في كل من سومقاييت وشاكي زشيروان وخاشماز ولانكران والبانسيون العلاجي للأشخاص ذوي الإعاقة في بلدة ومؤسسات الخدمة الاجتماعية للعصاب النفسي في كوي كول بعد إجراء إصلاحات كبيرة وإعادة الإعمار. ومن المقرر افتتاح مراكز إعادة تأهيل الأطفال في غبالا وشمكير هذا العام.

وإجمالياً، من المتوقع أن يتم تشغيل 10 مراكز لإعادة التأهيل ومؤسسات للخدمة الاجتماعية هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، بغية توسيع شبكة مراكز التدريب المهني في المناطق، من المقرر فتح مراكز التدريب المهني في ثلاث مقاطعات وهي قبا وبردعه وشاكي هذا العام.