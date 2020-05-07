سيل يدمر جسرين على نهر جاغاجيغ في قوبا (فيديو)

قوبا، 7 مايو (أذرتاج).

دمر السيل الناتج عن هطول الامطار جسرين بطول 6 امتار على نهر جاغاجيق في قوبا شمال اذربيجان. كان هذان الجسران يفصلان قرية خانقاه. انشئ هذان الجسران في اواخر العام الماضي.

قال مسئول من السلطة التنفيذية لمحافظة قوبا انه بعد انخفاض منسوب المياه في النهر سيتم ترميم الجسرين.