تمديد مدة التقييدات في موسكو حتى 31 مايو

موسكو، 7 مايو (أذرتاج).

تم تمديد مدة التقييدات في كافة المجالات غير الانتاجية منها الخدمات والثقافية والتعليمية والرياضية في موسكو حتى 31 مايو.

افاد المراسل الخاص لأذرتاج ان عمدة موسكو اصدرت تعميما يعلن تمديد مدة العزل المنزلي في العاصمة، ولا يدور الحديث عن استئناف عمل المطاعم والمسارح.

الى جانب ذلك، يفرض على ركاب المواصلات العامة وسائقي التاكسي والركاب ارتداء الاقنعة الطبية والقفازات ابتداء من 12 مايو. اما خارقو هذا الطلب فسيتم تغريمهم بقيمة 5 آلاف روبل (اي 115 مانات).

ودعا عمدة موسكو سيرغي سوبيانين سكان المدينة الى عدم الخروج الى الألعاب النارية التي ستنظم بمناسبة عيد النصر على الفاشية في 9 مايو.