أفريقيا تحتاج إلى 10 مليارات دولار لإنعاش قطاع السياحة

باكو، 7 مايو، أذرتاج

ناشدت خمس منظمات دولية تعمل في مجال النقل الجوي والسياحة المؤسسات المالية حول العالم لدعم قطاع السفر في إفريقيا.

تفيد أذرتاج نقلاً عن وسائل الإعلام الأجنبية أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أصدر بيانا بهذا الصدد.

وإلى جانب اتحاد النقل الجوي الدولي، وقعت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) والأمم المتحدة والمجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC) ورابطة الخطوط الجوية الإفريقية (AFRAA) ورابطة خطوط جنوب إفريقيا الجوية (AASA) على هذا النداء أيضاً.

حسب النعلومات الصادرة عن الخبراء، أنه يعمل 24.6 مليون شخص في السياحة في أفريقيا. ويمكن أن تؤدي أزمة COVID-19 إلى إفلاس القطاع الذي يوفر 169 مليار دولار (7.1 % من الناتج المحلي الإجمالي) إلى الاقتصاد القاري بدون تمويل طارئ.

تطلب المنظمات 10 مليارات دولار لدعم قطاع السفر والسياحة في أفريقيا.

جاء في البيان أن "الوضع معقد حاليا. لحقت أضرار جسيمة بشركات الطيران والفنادق والنزل والمطاعم والأنشطة التجارية الأخرى ذات الصلة. كالعادة، يتكون مجال السياحة ب80 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبغية توفير المال، بدأ الكثير منها بالفعل في تسريح الموظفين أو إرسالهم في إجازة بدون أجر".

في رأي للخبراء، الدعم المالي الدولي له أهمية كبيرة لانتعاش قطاع السياحة. وإلا فإن الأزمة الاقتصادية التي سببها جائحة COVID-19 يمكن أن تؤخر تنمية أفريقيا لمدة عشر أو حتى مائة عاماً.