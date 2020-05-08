تسجيل دخول المعاهد الثانوية والمدارس الثانوية للعام الدراسي القادم سيتم في النصف الثاني من شهر أغسطس

باكو، 8 مايو، أذرتاج

يجب على الأطفال الذين لا يتحدثون الأذربيجانية ويريدون دخول الصف الأول من المدارس الحكومية باللغات الأخرى، خاصة الروسية اجتياز مرحلة المحادثة. تم تلقي 9 ألاف و621 طلب من هذا النوع والتي ينبغي إجراء محادثات مع الطالبين في المرحلة التالية. يبدأ التسجيل للمحادثات يوم 20 مايو. في شهر يونيو، ستقام محادثات عبر الإنترنت أو وجهاً لوجه وفقاً لخيار الوالدين.

تفيد أذرتاج أن ورد ذلك في البيان الصادر عن وزير التعليم جيهون بيراموف في المؤتمر الصحفي المقام لدى مقر العمليات لمجلس الوزراء يوم 7 مايو.

وبحسب بايراموف، فإن القبول في المدارس الثانوية والليسي للعام الدراسي القادم سيتم في النصف الثاني من شهر أغسطس. ومن المقرر إجراء الامتحانات في مدارس مختلفة ولصفوف مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن القبول في المدارس الثانوية العامة والليسي يجري على مستوى الصفوف من الخامس إلى التاسع.