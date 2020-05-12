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    بحضور الاستاذ الدولي للشطرنج شهريار محمدياروف تنظم بطولة تذكارية لفيلهلم ستينتس

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٢٢]

    باكو، 12 مايو (أذرتاج).

    برعاية الاتحاد العالمي للشطرنج وموقع chess24.com ستنظم بطولة لذكرى فيلهلم ستينتس عبر الانترنت.

    افادت وكالة اذرتاج ان ستقام دورتين بين 10 لاعبين ولاعبات في مسابقة "بليتس".

    سيمثل اذربيجان في البطولة المفتوحة شهريار محمدياروف.

    AZERTAG.AZ :بحضور الاستاذ الدولي للشطرنج شهريار محمدياروف تنظم بطولة تذكارية لفيلهلم ستينتس
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