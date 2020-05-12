صندوق التأمين على الودائع يناشد الشخصيات القانونية والطبيعية المقترضة من "آتا بنك"

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

ناشد صندوق التأمين للودائع الشخصيات القانونية والطبيعية المقترضة من " آتا بنك" الجارية عملية تصفيته.

افادت وكالة أذرتاج ان آتا بنك اعلن مفلسا بقرار محكمة الاستئناف بباكو في 30 ابريل عام 2020 وبدأت اجراءات افلاسه.

كما تم تعيين صندوق التأمين على الودائع جهة لتصفية البنك.

لهذا يعلن الصندوق ان المقترضين من البنك المفلس يجب عليهم سداد ديونهم من خلال حسابات التصفية الخاصة المفتوحة في البنك المركزي الاذربيجاني، بشكل نقدي من خلال مقر آتا بنك (في باكو) وشبكاته الفرعية (باستثناء باكو)، كذلك هن طريق اجهزة "مللي اون".

عناوين حسابات التصفية الخاصة في البنك المركزي:

LPO “Ata Bank” ASC, VÖEN 9900006651

البنك المركزي, VÖEN 9900071001

SWIFT.BIK (AZN) NABZAZ 2C

SWIFT.BIK (xarici valyuta) NABZAZ 2X

Kod 501004

الحساب المراسل بالمانات AZ74NABZ01451700000000001944AZN Hesablaşma hesabı AZN AZ44NABZ01350100000000055944AZN الحساب المراسل باليورو AZ58NABZ01452800000000007954EUR Hesablaşma hesabı EUR AZ84NABZ01350200000000058954EUR الحساب المراسل بالدولار الامريكي AZ51NABZ01452800000000015840USD Hesablaşma hesabı USD AZ53NABZ01350200000000061840USD للمعلومات الاضافية للمقترضين يمكن مراجعة العنوان التالي:

مدينة باكو، شارع شمسي بادالبايلي، 102، مقر آتا بنك الجارية اجراءات تصفيته

للاتصال:

(+99412) 497-87-00.

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