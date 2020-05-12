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    زلزال يضرب اليابان

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٥‎١]

    طوكيو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة هوكايدو شمال اليابان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الهزات الأرضية وقعت اليوم في الساعة 11:44 بالتوقيت المحلي على عمق 50 كيلومترا تحت سطح الأرض.

    ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال. ولا يوجد تهديد بحدوث تسونامي.

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