الإيسيسكو تعقد المؤتمر الاستثنائي لوزراء التربية في العالم الإسلامي الخميس المقبل

باكو، 12 مايو (أذرتاج)

"المنظومات التربوية في مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ - كوفيد-19".. هو عنوان المؤتمر الاستثنائي لوزراء التربية في الدول الأعضاء بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، والذي تنطلق أعماله عن بُعد يوم الخميس المقبل 14 من مايو 2020، وتنظمه الإيسيسكو بالتعاون مع وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، رئيسة المؤتمر لهذه الدورة.

يتضمن جدول أعمال المؤتمر، الذي تنطلق أعماله في الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت مكة المكرمة، الجلسة الافتتاحية، ويتحدث فيها كل من الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية رئيس المؤتمر، والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، والدكتور بندر الحجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيدة ستيفانيا جيانيني، مساعدة المديرة العامة لليونسكو للتربية، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة الإيسيسكو.

وتنطلق الجلسة الأولى من جلسات عمل المؤتمر في الساعة الثانية عشر والنصف بتوقيت مكة المكرمة، لمناقشة دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومات التربوية، لضمان استمرارية آمنة للعملية التعليمية، ويتحدث في هذه الجلسة الدكتور أندرياس اسلايشر، مدير دائرة التربية والمهارات بمنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية (OECD).

وفي الجلسة الثانية سيقدم عدد من الوزراء التجارب الناجحة لدولهم والتحديات الميدانية التي واجهتهم خلال جائحة كورونا، لتبادل الخبرات فيما بينهم وتأكيد الحفاظ على الحق في التعليم، إضافة إلى بحث سبل معالجة إشكالية الفاقد التعليمي الذي تفاقم بسبب الإغلاق المدرسي، ويتحدث في هذه الجلسة وزراء التربية والتعليم في كل من باكستان والسعودية والإمارات وبوركينا فاسو.

ويدور محور الجلسة الثالثة حول استعدادات الدول الأعضاء لتأمين العودة المدرسية في حال استمرار جائحة كورونا، آخذين في الاعتبار تحذيرات منظمة الصحة العالمية من تخفيف قيود الحجر الصحي قبل الأوان، والوثائق الإطارية التوجيهية الصادرة عن المنظمات الدولية بشأن إجراءات التهيؤ لعودة آمنة إلى المدارس، ويتحدث في هذه الجلسة وزراء التربية والتعليم في كل من فلسطين وماليزيا ومصر وتشاد.

وفي الجلسة الرابعة سيتم التعريف بمبادرة "التحالف الإنساني الشامل"، التي أطلقتها الإيسيسكو لإرساء مقاربة إنسانية عالمية في مواجهة الأزمات والأوضاع الطارئة، ومساعدة دول العالم الإسلامي على مواجهة آثار الجائحة، وسيقدم وزيرا التربية والتعليم في أذربيجان والسنغال أهم المعلومات المتعلقة بالتحالف وأهدافه والنجاحات التي حققها منذ إعلان الإيسيسكو عنه.

ويختتم المؤتمر أعماله بجلسة حوارية، يتحدث خلالها عدد من الوزراء المشاركين في أعمال المؤتمر ورؤساء المنظمات الدولية، بعدها يتم اعتماد إعلان المؤتمر الاستثنائي لوزراء التربية في الدول الأعضاء بمنظمة الإيسيسكو، وتعقبها الجلسة الختامية.