اختتام اللقاءات الافتراضية "امكث في البيت مع المحاضرات" لمتطوعي الدبلواماسية

باكو، 12 مايو ، أذرتاج

اختتمت اللقاءات الافتراضية باسم "امكث في البيت مع المحاضرات" المنطلقة في 3 ابريل العام الحالي بغية قضاء الشباب اوقاتهم مثمرا خلال فترة نظام الحجر الصحي الخاص المطبق على نطاق البلد حاليا وذلك ضمن عام المتطوعين المعلن عنه في أذربيجان من قبل الرئيس إلهام علييف. وخلال اللقاءات المذكورة المنظمة خلال الاسبوع الماضي من جانب وزارة الخارجية لمتطوعي الدبلوماسية الناشطين لديها عقدت مؤتمرات فيديو لهم مع المبعوث الدائم الاذربيجاني لدى مجلس اوروبا فخر الدين اسماعيلوف ورئيس مركز تحليل العلاقات الدولية فريد شفيعيف وسفير أذربيجان في بلغاريا نرجيز قربانوفا وسفير أذربيجان لدى إثيوبيا ائلمان عبد الله يف ورد محاضرون على اسئلة كثيرة همت المتطوعين.

قالت وزارة الخارجية انها نظمت بالتعاون مع جامعة ادا وسفارة أذربيجان في سويسرا كذلك لقاء افتراضيا لطلبة جامعة ادا ومتطوعي الدبلوماسية مع سفيرة أذربيجان في سويسرا خانيم ابراهيموفا ونائب رئيس جامعة ادا فارض اسماعيل زاده ورئيسة قسم اوراسيا للمنتدى الاقتصادية العالمية اناستاسيا كالينينا ومدير برنامج سياسة البيئة العالمية لدى جامعة جنيف بابك حجازي.

وارتكزت اللقاءات على اهمية حركة المتطوعين المشجعة من جانب رئيس الدولة في أذربيجان واولويات سياسة أذربيجان الخارجية فيما قدمت السفراء معلومات مفصلة حول جدول اعمال التعاون الواسع للعلاقات بين أذربيجان والبلدان او المنظمات التي هم معتمدون فيها.

ونوقشت تأثيرات جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 على السياسة الخارجية للبلدان واقتصادها بجانب تناول واسع التدابير النظامية المتخذة من جانب حكومة أذربيجان بقيادة مباشرة للرئيس الاذربيجاني بغية التصدي لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلد.