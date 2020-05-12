طوكيو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج) ارتفعت حالة الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في اليابان بواقع 45 شخصا خلال 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين الى 16 الفا و604 شخص. افادت وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية في اليابان والإدارات المحلية ان 670 شخص توفي من عدوى فيروس كورونا المستجد في البلد وتعافى من المرض 9 آلاف و182 مصاب. ستنتهي حالة الطوارئ الحالية في البلاد في 31 مايو.

AZERTAG.AZ : ارتفاع عدد المصابين بالفيروس التاجي في اليابان الى 45 شخصا

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