باكو، 12 مايو ، أذرتاج

الاصلاحات القانونية والمؤسسية والتوظيفية الشاملة على جميع قطاعات ادارة الدولة التي تنفذ اليوم في البلد تواصل مكثفا جدا.

قالت عُلْوِيّة أقايفا نائبة المجلس الوطني لمراسلة أذرتاج إن المزيد من تشديد محاربة الفساد يخدم لاقامة العلاقات بين المواطن والموظف على مبادئ سليمة ومن المعلوم لدى كل واحد منا أن سوء استخدام بعض الموظفين صلاحياتهم وسوء معاملتهم مع المواطنين او مخالفاتهم القانونية يؤدي في المجتمع الى استياء عام اليوم. والاصلاحات المقامة لازالة مثل هذه الحالات السلبية بتوجيه الرئيس إلهام علييف لا شك في انها تلقى استحسانا من جانب كل مواطن في أذربيجان.

واوضحت أن الاحداث التي نشهدنا في الاونة الاخيرة خاصة عمليات خاصة أجراها جهاز أمن الدولة في محافظات أغصطفا ويفلاخ وبلاسوار وإيميشلي ونفطتشالا ووزارة الثقافة احدى الخطوات المتخذة من اجل ازالة الاستياء الموجود في المجتمع. وجلب بعض الموظفين المرتكبين أعمالا قذرة الى مسؤولية جنائية يبعث املا الى الناس المعانين من تعسفهم في احلال العدالة من جهة ويدل من جهة اخرى على تنظيم محاربة الفساد في البلد تنظيما مشددا. كما أن الرئيس يناشد دائما في كلماته وخطبه الموظفين للعمل السليم والعدل. ونشهد طبعا وجود موظفين يمتثلون بهذه الدعوات وموظفين يتخذون اليوم مواقف مخالفا ايضا. واختيار الموظفين طريق الخيانة لا يغتفر قانونا ولا روحيا.

وتابعت أن الجهود المبذولة من جانب الرئيس إلهام علييف والنائبة الاولى للرئيس مهربان علييفا في مجال الثقافة بجانب جميع المجالات الاخرى وحماية النوادر الثقافية والمشاريع المنفذة لتبليغها في البلاد الاخرى نموذج ولكننا نشهد اليوم اتخاذ بعض الموظفين العاملين في هذا المجال خطوات خاطئة بدلا من الاستمتاع من هذا النموذج. وآمل في استنتاج بعض الموظفين الذين ما اتخذوا طريقا صحيحا بغض النظر الى مناصب يشغلونها دروسا من الحوادث الحاصلة في الاونة الاخيرة لان تكون المسؤولية والمهنية والمودة للشعب اهمها والولاء للدولة اولوية.